Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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17.06.2026 15:33:00

Oracle Has Fantastic News for Nvidia Stock Investors

Oracle (NYSE: ORCL), one of the biggest players in the artificial intelligence (AI) hardware ecosystem, released its fiscal 2026 results (for the year ended May 31) on June 10.The reaction to the company's financial results wasn't great, as concerns about its fast-growing capital expenditures and mounting debt to finance the build-out of new data centers led investors to press the panic button. However, Oracle's results make it clear that the investments in AI data center infrastructure won't be slowing down any time soon, which is great news for Nvidia (NASDAQ: NVDA).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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