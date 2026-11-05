Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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05.11.2026 16:23:02
Oracle Has Incredible News for Intel Stock Investors
Intel (NASDAQ:INTC) witnessed a brutal sell-off last week after releasing its third-quarter results on Oct. 29, primarily due to weaker-than-expected guidance that led investors to press the panic button.
Intel's personal computer (PC)-focused client business is not in the best shape now due to a steep drop in PC sales. Of course, Intel needed to live up to Wall Street's expectations to justify the impressive surge the stock has witnessed since the beginning of 2025. However, the weakness in the PC market is beyond Intel's control.
Moreover, Intel is doing well in data centers, with its artificial intelligence (AI)-focused server chips in solid demand from hyperscalers and AI companies. Oracle (NYSE:ORCL) is one such company that will deploy Intel's server central processing units (CPUs) in large numbers. Let's look at the reasons why the Oracle contract could be a big one for Intel.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|17 750,00
|-8,88%
|Intel Corp.
|50,21
|7,24%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|64 450,00
|-7,83%
|Oracle Corp.
|103,76
|0,64%
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