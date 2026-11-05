Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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05.11.2026 16:23:02

Oracle Has Incredible News for Intel Stock Investors

Intel (NASDAQ:INTC) witnessed a brutal sell-off last week after releasing its third-quarter results on Oct. 29, primarily due to weaker-than-expected guidance that led investors to press the panic button.

Intel's personal computer (PC)-focused client business is not in the best shape now due to a steep drop in PC sales. Of course, Intel needed to live up to Wall Street's expectations to justify the impressive surge the stock has witnessed since the beginning of 2025. However, the weakness in the PC market is beyond Intel's control.

Moreover, Intel is doing well in data centers, with its artificial intelligence (AI)-focused server chips in solid demand from hyperscalers and AI companies. Oracle (NYSE:ORCL) is one such company that will deploy Intel's server central processing units (CPUs) in large numbers. Let's look at the reasons why the Oracle contract could be a big one for Intel.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Incredible Holdings Ltd. Registered Shs 0,00 0,00% Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 17 750,00 -8,88% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 50,21 7,24% Intel Corp.
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 64 450,00 -7,83% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 103,76 0,64% Oracle Corp.

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