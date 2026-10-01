Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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01.10.2026 12:10:00
Oracle has reportedly signed a $7 billion deal with Tencent. It could provide relief for the troubled stock.
Tencent signed a five-year deal which allows it to access artificial-intelligence chips not previously available in the country, according to the Financial Times.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Oracle Corp.
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