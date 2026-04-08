Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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08.04.2026 04:15:00

Oracle Has Taken on Serious Debt to Fund Its AI Ambitions. Can the Gamble Pay Off?

Oracle (NYSE: ORCL) is making a bold move, and investors are not exactly pleased with the decision. At least that's the logical conclusion to draw from the fact that, as of this writing, the stock is down 55% from its 52-week high. That said, so far the company's big gamble appears to be working out as planned. Here's what you need to know.Artificial intelligence (AI) is the latest technology craze, and many people believe, quite realistically, that it will change the world. Oracle's enterprise application business could be impacted by AI, so it makes sense that the company is working to find a way to benefit from the technology. At this point, it is helping to build out the infrastructure needed to support AI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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