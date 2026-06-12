Oracle hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oracle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 672,65 ARS. Im Vorjahresviertel waren 441,41 ARS je Aktie erzielt worden.

Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26 698,48 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17 697,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2671,65 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 1464,68 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,34 Prozent auf 92 601,62 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58 114,36 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at