Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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06.10.2026 20:58:01

Oracle Health Hack Exposes Data of Nearly 20M People

Patient names, Social Security numbers, doctors and diagnoses might have been breached in the cyberattack.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 77 775,00 1,50% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 128,26 -0,20% Oracle Corp.

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