Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
03.08.2026 13:07:00
Oracle Inks 10-Year, $7 Billion Contract With DoD -- What Investors Need to Know
It's not often investors take a look at a $7 billion contract and decide that's a reason to sell a stock or not buy it -- but that's kind of what happened to Oracle (NYSE: ORCL) last month. Oracle shares started July trading north of $140 per share, but by the end of the month, they were trading below $130.In the meantime, in between time, on July 23, Oracle landed a Department of Defense contract potentially worth $7 billion.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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28.07.26
|Teure KI-Infrastruktur: Bringt die hohe Verschuldung von Oracle die Tech-Branche unter Druck? (finanzen.at)
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28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|Warum Experten bei der Oracle-Aktie und zwei weiteren Werten riesiges Potenzial sehen (finanzen.at)
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27.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|Oracle could face $7bn collateral bill for Wisconsin data centre (Financial Times)
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20.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|115,18
|2,53%