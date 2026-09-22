Wipro Aktie
WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099
|
22.09.2026 19:29:46
Oracle Investors Weigh Fresh Wipro Deal Against Layoffs, Project Jupiter Debt Stress
This article Oracle Investors Weigh Fresh Wipro Deal Against Layoffs, Project Jupiter Debt Stress originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Jupiter PLC
|1,91
|1,06%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|79 475,00
|0,63%
|Oracle Corp.
|130,18
|-0,20%
|Wipro Ltd. (Spons. ADRs)
|1,46
|0,69%
|Wipro Ltd.
|165,50
|0,33%
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