Wipro Aktie

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WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099

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22.09.2026 19:29:46

Oracle Investors Weigh Fresh Wipro Deal Against Layoffs, Project Jupiter Debt Stress

This article Oracle Investors Weigh Fresh Wipro Deal Against Layoffs, Project Jupiter Debt Stress originally appeared on Benzinga.com

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18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
11.09.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Jupiter PLC 1,91 1,06% Jupiter PLC
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 79 475,00 0,63% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 130,18 -0,20% Oracle Corp.
Wipro Ltd. (Spons. ADRs) 1,46 0,69% Wipro Ltd. (Spons. ADRs)
Wipro Ltd. 165,50 0,33% Wipro Ltd.

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