Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
09.12.2025 13:30:00
Oracle is the canary in the coal mine for Big Tech’s debt-fueled AI spending spree
Look at Oracle if you want to assess the sustainability of the AI investment boom: Its credit default swaps are emerging as a way to “hedge the entire debt cycle within AI.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
