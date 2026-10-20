Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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20.10.2026 11:29:30
Oracle Joins Forces With AstraZeneca to Put AI to Work in Drug Research
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
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|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|14.09.26
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|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
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|-0,64%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Oracle Corp.
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