Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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30.10.2026 08:41:01

Oracle Just Capped How Much New Money It Will Raise. I'd Consider Buying a Small Stake in the Stock.

Oracle (NYSE:ORCL) used its investor day on Wednesday, Oct. 28, to repeat a goal investors had heard before. The plan still calls for revenue of $225 billion or more in fiscal 2030 and at least $21 a share in non-GAAP (adjusted) earnings. Management first set out the targets at its financial analyst meeting in October 2025.

The stock dropped about 7% the day after the first presentation, and it kept falling. As I write, shares trade near $145, down about 56% from the $328.33 record close they set in September 2025.

This time, shares jumped about 11% on the day. What was new on Wednesday was a second promise -- a limit on how much more money Oracle will raise from investors and lenders. To me, the limit matters more to shareholders than the revenue target does.

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29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
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Oracle Corp. 117,00 -3,61% Oracle Corp.

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