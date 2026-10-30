Oracle Just Capped How Much New Money It Will Raise. I'd Consider Buying a Small Stake in the Stock.

Oracle (NYSE:ORCL) used its investor day on Wednesday, Oct. 28, to repeat a goal investors had heard before. The plan still calls for revenue of $225 billion or more in fiscal 2030 and at least $21 a share in non-GAAP (adjusted) earnings. Management first set out the targets at its financial analyst meeting in October 2025.

The stock dropped about 7% the day after the first presentation, and it kept falling. As I write, shares trade near $145, down about 56% from the $328.33 record close they set in September 2025.

This time, shares jumped about 11% on the day. What was new on Wednesday was a second promise -- a limit on how much more money Oracle will raise from investors and lenders. To me, the limit matters more to shareholders than the revenue target does.

Continue reading