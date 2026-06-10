Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.06.2026 00:44:59
Oracle Just Delivered a Record-Breaking Quarter, Complete with a Beat and Raise. So Why Is the Stock Falling?
Investors simply don't know what to make of Oracle (NYSE:ORCL). The cloud infrastructure and artificial intelligence (AI) provider has reported better-than-expected results for three consecutive quarters, yet the stock sits near where it began 2026. Expectations were high heading into the company's quarterly financial report, as investors were hoping to get some insight into the company's AI-driven future, but things remain as murky as ever, and despite delivering a beat and raise, the stock was down as much as 10% in after-hours trading (as of this writing).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|100 975,00
|-2,20%
|Oracle Corp.
|158,16
|-9,49%
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