Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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15.07.2026 06:00:30
Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services
Larry Ellison’s group proposes ‘air-gapped’ network as US pressures Tokyo to tighten security of sensitive dataWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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