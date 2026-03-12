Oracle legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oracle hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,19 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 14,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at