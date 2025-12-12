|
Oracle öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oracle veröffentlichte am 10.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,10 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,06 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,06 Milliarden USD ausgewiesen.
