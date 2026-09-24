Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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25.09.2026 01:47:35
Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity
The tech group is responsible for ‘Project Jupiter’ payments despite force majeure notice on New Mexico projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|75 300,00
|-2,74%
|Oracle Corp.
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