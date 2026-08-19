Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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19.08.2026 10:00:00
Oracle-Patchday: Updates für weniger als tausend Schwachstellen
Oracle fixt zum „Critical Security Patch Update“ knapp 1000 Lücken – weniger als zum letzten regulären „CPU“ genannten Patchday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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