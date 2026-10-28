SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 21:47:38

Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle rechnet dann des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Zudem soll sich dieses ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen will bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln. Zuletzt hatten die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Mittwoch legte der Oracle-Kurs zweistellig zu.

Der Konzern rechnet bis zum Geschäftsjahr 2029/30 mit einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von mehr als 35 Prozent. In dem bis Ende Mai 2030 laufenden Geschäftsjahr soll der Erlös dann bei mehr als 225 Milliarden Dollar (rund 202 Mrd Euro) liegen, wie aus am Mittwochabend veröffentlichten Unterlagen zu einer Investorenkonferenz hervorgeht. Zudem geht Oracle davon aus, in dem Geschäftsjahr einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von mehr als 21 Dollar zu erzielen. Außerdem soll der Finanzmittelzufluss positiv sein.

Vor allem diese Aussage überraschte viele Analysten positiv. Der Kurs der Aktie kletterte am Mittwochabend um bis zu 14 Prozent auf etwas mehr als 148 Dollar. Seit Ende 2025 ist die Aktie dennoch weiter mit rund 25 Prozent im Minus. Seit dem Rekordhoch von rund 345 Dollar im September 2025 summiert sich der Verlust auf fast 60 Prozent. Der Börsenwert sackte von in der Spitze von fast einer Billion Dollar wieder auf etwas mehr als 440 Milliarden Dollar ab./zb/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 119,46 -1,58% Oracle Corp.
SAP SE 212,30 1,58% SAP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen