Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
05.03.2026 23:30:07
Oracle plans thousands of job cuts in face of AI cash crunch
The high up-front costs of AI have fuelled cuts across the tech industry
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
