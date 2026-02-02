Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

02.02.2026 04:13:10

Oracle Plans Up To $50 Billion Capital Raise To Supercharge AI Cloud Buildout As Nvidia, OpenAI, Meta Drive Explosive Demand

Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 604,40 -2,26% Meta Platforms (ex Facebook)

