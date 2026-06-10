Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.06.2026 22:30:46
Oracle Posts Double Beat In Q4, Expects To Raise $40 Billion In FY27
This article Oracle Posts Double Beat In Q4, Expects To Raise $40 Billion In FY27 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|100 975,00
|-2,20%
|Oracle Corp.
|158,16
|-9,49%
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