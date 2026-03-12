|
12.03.2026 06:31:29
Oracle präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Oracle ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oracle die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 608,06 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 353,19 ARS je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 24 691,51 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14 678,38 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.