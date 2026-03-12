Oracle präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oracle ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oracle die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 608,06 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 353,19 ARS je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 24 691,51 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14 678,38 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at