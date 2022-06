Oracle präsentierte Quartalsergebnisse

Oracle ließ sich am 27.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oracle die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 125,70 JPY, nach 115,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 61,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 122,56 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 61,04 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 399,42 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Oracle ein Gewinn pro Aktie von 383,92 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,96 Prozent auf 214,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 208,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 397,62 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 214,34 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at