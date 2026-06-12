Oracle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oracle präsentierte in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 97,55 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,23 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 358,77 Milliarden BRL im Vergleich zu 327,63 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at