Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
09.06.2026 05:56:00
Oracle Reports on June 10, and Its Cloud Backlog Could Be the Next Big Test for the AI Infrastructure Trade
Cloud and database company Oracle (NYSE: ORCL) reports fiscal fourth-quarter results -- covering the period ended May 31 -- after the market close on Wednesday, June 10. And the revenue and earnings headlines may not be what moves the stock. The figure investors will arguably zero in on is Oracle's remaining performance obligations (RPO), or the dollar value of signed contracts not yet recognized as revenue, which has become one of the clearest gauges of how much demand there really is for AI computing.Even more, this report is timely. AI and chip stocks have sold off over the past week, and Oracle itself slid nearly 10% on June 5. And as of this writing, shares trade near $212 -- well below 52-week highs of more than $345 but up sharply from a low near $150 in February.It has been a volatile round trip for the stock, and the backlog is a big reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|185,18
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.