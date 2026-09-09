Oracle Reports Thursday. Its Capital Budget Is More Than Twice the Cash Its Business Produces.

Oracle (NYSE:ORCL) reports its fiscal first-quarter results on Thursday, Sept. 10, after the market closes. The tech company's shares have rallied into the report, climbing more than 10% over the past week to around $162 as of this writing. Even after that run, the stock would have to more than double to get back to its record high of $345.72.

Most of the attention Thursday will likely go to revenue and the company's artificial intelligence (AI) contracts. But the line I'll be reading first is capital expenditures -- and, right below it, how Oracle is paying for them.

The plan for fiscal 2027 calls for Oracle to spend about $70 billion in cash on capital expenditures. The business produced about $32 billion of cash in all of fiscal 2026.

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