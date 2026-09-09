Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.09.2026 00:04:01
Oracle Reports Thursday. Its Capital Budget Is More Than Twice the Cash Its Business Produces.
Oracle (NYSE:ORCL) reports its fiscal first-quarter results on Thursday, Sept. 10, after the market closes. The tech company's shares have rallied into the report, climbing more than 10% over the past week to around $162 as of this writing. Even after that run, the stock would have to more than double to get back to its record high of $345.72.
Most of the attention Thursday will likely go to revenue and the company's artificial intelligence (AI) contracts. But the line I'll be reading first is capital expenditures -- and, right below it, how Oracle is paying for them.
The plan for fiscal 2027 calls for Oracle to spend about $70 billion in cash on capital expenditures. The business produced about $32 billion of cash in all of fiscal 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
10.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
|
10.09.26
|Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|85 875,00
|-0,03%
|Oracle Corp.
|132,42
|-4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.