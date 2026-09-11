Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.09.2026 22:52:02
Oracle Says Its Expiring AI Contracts Are Renewing 20% Higher
Oracle (NYSE:ORCL) reported its fiscal first-quarter results (the period ended Aug. 31, 2026) after the market closed Thursday, and investors couldn't seem to make up their minds. Shares jumped more than 8% early Friday before giving nearly all of it back.
The stock traded around $154 as of this writing, up less than 1% for the day. Its 52-week high is $329.50, more than double today's price.
The report had plenty of big numbers. Revenue came in about 30% higher than a year ago, at $19.3 billion, and management raised its full-year earnings outlook. But to me, the most important thing said Thursday was a disclosure from co-CEO Clay Magouyrk about what happens when Oracle's early artificial intelligence (AI) contracts expire. The capacity is rerenting at higher prices.
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|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|81 925,00
|-4,60%
|Oracle Corp.
|129,82
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