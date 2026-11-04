Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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04.11.2026 07:47:24
Oracle scraps US$7 billion deal to lease chips to Tencent under Trump pressure, FT reports
US officials have approached the firm to raise concerns about the deal, the newspaper saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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04.11.26
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29.10.26
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28.10.26
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28.10.26
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