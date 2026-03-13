Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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13.03.2026 23:39:00
Oracle Shares Jump on Strong Outlook. Is It Time to Buy the Stock?
Once a pretty sleepy stock, Oracle (NYSE: ORCL) has become a lightning rod in the age of artificial intelligence (AI). This stems from both the company's aggressive spending on cloud computing, as well as it being a leading provider of software-as-a-service (SaaS) solutions.While the stock has been on a roller coaster ride over the past year, particularly around its earnings announcements, it got a nice lift last week when the company reported strong fiscal 2026 third-quarter results. The stock is now trading up around 15% over the past year, as of this writing, but down 15% in 2026.Let's take a closer look at Oracle's results to see if it is a good time to buy the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Time Inc When Issued
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|77 400,00
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|Oracle Corp.
|135,62
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