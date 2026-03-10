Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.03.2026 21:19:25
Oracle shares rally as it reassures investors over its AI data centres bet
Data centre group posted better than expected earnings
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
17:10
|AKTIE IM FOKUS 2: Erleichterung über Cloud-Geschäft treibt Oracle kräftig an (dpa-AFX)
|
16:03
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:03
|Freundlicher Handel: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
13:52
|MÄRKTE USA/Zurückhaltung dominiert weiter - Inflationsdaten ohne Impuls (Dow Jones)
|
12:29
|ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
11:40
|MARKT USA/Zurückhaltung dürfte weiter dominieren - Ölpreise steigen wieder (Dow Jones)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar (dpa-AFX)
|
10.03.26
|Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Oracle Corp.
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
