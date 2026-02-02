Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
02.02.2026 20:26:40
Oracle Shares Seesaw After Company Announces $50 Billion Fundraising Plan
This article Oracle Shares Seesaw After Company Announces $50 Billion Fundraising Plan originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
21:15
|Oracle raises $25bn in bond offering despite concerns over rising debt (Financial Times)
|
21:15
|Oracle raises $25bn in bond offering despite concerns over rising debt (Financial Times)
|
28.01.26
|US-Tiktok kämpft nach Neuordnung mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)