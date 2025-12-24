|
Oracle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Oracle hat am 23.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 117,94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 108,96 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 68,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
