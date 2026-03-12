Oracle: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oracle präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 91,68 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at