Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
13.09.2026 18:30:20
Oracle Stock at Risk as Larry Ellison Files to Dump $7.5 Billion in Shares
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
12.09.26
|Larry Ellison cancels $7.5bn Oracle share sale (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
11.09.26
|ROUNDUP 2: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken (dpa-AFX)
|
11.09.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11.09.26
|ROUNDUP: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie erholt sich vom Vortagesdämpfer (dpa-AFX)
|
11.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Oracle auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar (dpa-AFX)
|
10.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
Analysen zu Oracle Corp.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|129,82
|-1,96%
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