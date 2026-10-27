Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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27.10.2026 09:23:02
Oracle Stock Has Lost 60% Since Its Last Investor Day. Is It a Buy Before Wednesday?
Oracle (NYSE:ORCL) last took investors through its long-term plan on Oct. 16, 2025, at a financial analyst meeting during its Oracle AI World conference. Management targeted $225 billion of revenue in fiscal 2030, more than triple the $67 billion it expected for fiscal 2026, plus $21 of non-GAAP (adjusted) earnings per share.
Shares closed at $313 that day -- and dropped about 7% the next. As I write, they trade around $126, about 60% below that close. They're also almost 62% below the record they set in September 2025, when they closed at $328.33.
Now Oracle is hosting another investor day at AI World on Wednesday, Oct. 28. It hasn't said what's on the agenda. But I don't think the revenue targets need the most attention.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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20.10.26
|AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle (Dow Jones)
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Analysen zu Oracle Corp.
|23.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|114,52
|1,58%