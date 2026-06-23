Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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23.06.2026 13:42:42
Oracle Stock In Focus After Annual Filing Reveals 21,000 Job Cuts Amid AI Buildout Costs
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