Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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07.09.2026 22:17:01

Oracle Stock Is 54% Below Its High. The Last Time It Fell That Far, Getting Back Took More Than a Decade.

Oracle (NYSE:ORCL) closed at $158.78 on Friday, 54% below its record high of $345.72. The stock set that high on Sept. 10 of last year -- one year to the day before its next earnings report, scheduled for Thursday, Sept. 10.Shares have been in a hole this deep before. Measured on monthly closing prices, adjusted for stock splits, the stock peaked at $45.47 in August 2000 and fell 83% to $7.86 by September 2002. It didn't close a month above the 2000 level until June 2017, nearly 17 years after the peak.Before that history scares anyone out of the stock, though, it's worth looking at what made the last recovery so slow. It wasn't the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Oracle Corp. 138,58 2,29% Oracle Corp.

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