Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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07.09.2026 22:17:01
Oracle Stock Is 54% Below Its High. The Last Time It Fell That Far, Getting Back Took More Than a Decade.
Oracle (NYSE:ORCL) closed at $158.78 on Friday, 54% below its record high of $345.72. The stock set that high on Sept. 10 of last year -- one year to the day before its next earnings report, scheduled for Thursday, Sept. 10.Shares have been in a hole this deep before. Measured on monthly closing prices, adjusted for stock splits, the stock peaked at $45.47 in August 2000 and fell 83% to $7.86 by September 2002. It didn't close a month above the 2000 level until June 2017, nearly 17 years after the peak.Before that history scares anyone out of the stock, though, it's worth looking at what made the last recovery so slow. It wasn't the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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03.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.08.26
|Aktien von Oracle, Alphabet & Co.: Warum der KI-Anleiheboom zum Risiko wird (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|138,58
|2,29%
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