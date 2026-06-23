Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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23.06.2026 16:30:00
Oracle Stock Is Down 44% in the Last 9 Months. Is This a Buying Opportunity, or Is More Downside Ahead?
The prevailing views on Oracle (NYSE: ORCL) stock remain relentlessly negative. After the stock's brief spike last September, investors turned on the company because its massive backlog is partially backed by a $300 billion deal with ChatGPT parent OpenAI, and many investors continue to question whether that company can meet the terms of its contract with Oracle.Although its stock has begun to recover from the 52-week low, Oracle is still down 44% from its peak. Consequently, the question for investors is whether the pullback makes Oracle a buy or whether they should remain negative on the cloud stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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