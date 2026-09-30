Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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30.09.2026 20:12:00
Oracle Stock Is Down 60% From Its High. Here's Why I'm Still Not Buying.
$800 billion.
That's how much just five technology megacaps are expected to spend in capital expenditures this year alone, with the vast majority earmarked for artificial intelligence (AI) projects. It turns out building AI data centers is fabulously expensive.
Four of those companies -- hyperscalers Microsoft, Amazon, Alphabet, and Meta Platforms -- are trading at less than 15% off their all-time highs.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|74 025,00
|-0,37%
|Oracle Corp.
|122,74
|1,14%
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