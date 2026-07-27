Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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27.07.2026 20:26:00

Oracle Stock Is Down 64% in 10 Months. Is This the Best Buying Opportunity in AI -- or a Falling Knife?

Nine months ago, Oracle (NYSE: ORCL) was one of the hottest stocks in AI -- hotter than Nvidia, Alphabet, or Micron Technology. Shares have fallen nearly 60% since, even as its earnings have grown. Its price-to-earnings ratio (P/E) -- the price of the stock relative to its profits -- has collapsed from 76 at its September peak to about 22 today.It sure looks like a buying opportunity, but there's an old Wall Street saying about situations like this: Never catch a falling knife. A stock dropping this fast usually has a reason, and reaching for it on the way down is how investors lose fingers.But sometimes the market overdoes it, and the "knife" turns out to be a bargain. So, which is Oracle?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 Oracle Buy UBS AG
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Oracle Corp. 105,52 4,27% Oracle Corp.

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