Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
27.07.2026 20:26:00
Oracle Stock Is Down 64% in 10 Months. Is This the Best Buying Opportunity in AI -- or a Falling Knife?
Nine months ago, Oracle (NYSE: ORCL) was one of the hottest stocks in AI -- hotter than Nvidia, Alphabet, or Micron Technology. Shares have fallen nearly 60% since, even as its earnings have grown. Its price-to-earnings ratio (P/E) -- the price of the stock relative to its profits -- has collapsed from 76 at its September peak to about 22 today.It sure looks like a buying opportunity, but there's an old Wall Street saying about situations like this: Never catch a falling knife. A stock dropping this fast usually has a reason, and reaching for it on the way down is how investors lose fingers.But sometimes the market overdoes it, and the "knife" turns out to be a bargain. So, which is Oracle?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
16:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Oracle could face $7bn collateral bill for Wisconsin data centre (Financial Times)
|
20.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.07.26
|OpenAI im Zentrum der KI-Debatte: Analyst zieht Lehman-Vergleich - Oracle- und CoreWeave-Aktie im Blick (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15.07.26
|Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|105,52
|4,27%
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