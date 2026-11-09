Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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09.11.2026 06:20:02

Oracle Stock Is on Pace for Its Worst Year Since 2001. Here's What Followed Its Only 2 Worse Years.

Oracle (NYSE:ORCL) is having a terrible 2026. As of this writing, shares trade near $113, about 42% under the $194.91 they closed at last year, and they recently touched a new 52-week low.

Going by daily closing prices (price only, adjusted for stock splits), that puts the stock on pace for its worst calendar year since 2001. Only two full years since Oracle's March 1986 IPO were worse: 1990, the worst of them, when shares dropped 66%, and 2001, when they fell 52%. No other year cost shareholders over 22%.

What came next went in opposite directions. Shares soared 84% in 1991. In 2002, they dropped another 22%.

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06.11.26 Oracle Outperform Bernstein Research
29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Oracle Corp. 103,76 0,64% Oracle Corp.

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