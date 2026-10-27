Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
27.10.2026 17:48:10
Oracle Stock Jumps: What's Going On?
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.10.26
|AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle (Dow Jones)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|0,00%
|Oracle Corp.
|116,96
|3,74%
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