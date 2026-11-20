Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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20.11.2026 09:47:02
Oracle Stock Just Closed at Its Lowest Price Since April 2024. Is It a Buy Now?
Oracle (NYSE:ORCL) stock finished Wednesday, Nov. 18, at $113.89, its lowest close since April 30, 2024. Shares are now around 65% below their record close of $328.33 in September 2025, and they're off about 42% so far in 2026.
That price is even under what Oracle's latest shareholders paid. On Nov. 2, the cloud giant priced 86.2 million new shares at $116 each. After underwriting fees, Oracle kept around $114.59 a share.
Still, the business keeps speeding up. Oracle expects revenue to grow 30% to 34% year over year in its fiscal second quarter, which ends later this month.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|93,93
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