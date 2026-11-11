Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.11.2026 22:51:42
Oracle Stock Just Surged After CoreWeave Earnings. Here's Why One Analyst Says It's Built for the Data-Center Backlash
Oracle (NYSE:ORCL) shares rose nearly 9% to about $128 on Wednesday, part of a broad rally in AI stocks after AI cloud company CoreWeave (NASDAQ:CRWV) raised its revenue forecast and reported a massive order backlog of about $132.5 billion.
The jump follows a brutal stretch. Even after Wednesday's gain, Oracle is still down about 34% this year and more than 60% from its record levels last year.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|51,03
|-6,64%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|71 475,00
|10,77%
|Oracle Corp.
|114,96
|-0,43%
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