Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
04.12.2025 15:34:00
Oracle stock sentiment ‘has quickly deteriorated.’ Can earnings brighten the mood?
One analyst expects the company will provide an update on financing needs that could show they’re “less demanding” than what Wall Street fears.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.11.25
|Oracle-Aktie im Fokus: Hoffnung auf Milliardenkredit für OpenAI-Rechenzentren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|104 400,00
|2,20%
|Oracle Corp.
|187,88
|2,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.