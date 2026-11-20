Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
20.11.2026 18:34:47
Oracle Stock Sinks to New 52-Week Low Amid Tech Selloff and Nasdaq Woes
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