Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.09.2026 16:27:13
Oracle Stock Slips as Google's Mandiant Flags New PeopleSoft Breach Wave
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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25.09.26
|Nach dem Abverkauf: Oracle- und Arm-Aktien finden Halt, doch Jupiter-Sorgen bleiben (finanzen.at)
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25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
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24.09.26
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24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
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24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
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22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
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