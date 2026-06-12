Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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12.06.2026 18:31:35
Oracle Stock Suffers Worst Week Since 2002: Should You Buy This Dip?
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