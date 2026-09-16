Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
16.09.2026 11:45:38
Oracle Tells Employees 'Doing More With Less' Isn’t The Goal After Recent Layoffs, CFO Urges 'Thoughtful' Spending: Report
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
12.09.26
|Larry Ellison cancels $7.5bn Oracle share sale (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
11.09.26
|Oracle-Aktie fällt ins Minus: Plus bei Umsatz und Gewinn - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
|
11.09.26
|ROUNDUP 2: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken (dpa-AFX)
|
11.09.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
Analysen zu Oracle Corp.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|124,52
|2,60%
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