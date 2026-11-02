Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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02.11.2026 16:44:06
Oracle To Raise $10 Bln Each In Stock And Senior Notes, Shares Down
(RTTNews) - Monday, Oracle Corp. (ORCL) announced its decision to offer $10 billion of shares of its common stock, par value $0.01 per share, along with an offering of $10 billion of senior notes.
The company intends to use the proceeds from the offering for general corporate purposes, which may include capital expenditures, repayment of indebtedness, future investments or acquisitions and payment of cash dividends or repurchases of its common stock.
Following this, the company's stock was trading at $123.81, down 5.25 percent on the NYSE.
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